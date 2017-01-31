Чеське МЗС повідомляє про хакерські напади

Хакери зламали десятки електронних скриньок Міністерства закордонних справ Чехії, під час атаки, схожої на ту, що сталася у 2016 році на Демократичну партію у США під час президентської кампанії. Про це 31 січня повідомив голова чеського МЗС Любомір Заоралек.

«Наші найкращі експерти мені сказали, що напади були дуже складними, очевидно, вчиненими іноземною державою. Це виглядає схоже, як під час атак на Демократичну партію США», – наголосив Заоралек.

Речниця чеського МЗС Міхаела Лаґронова зазначила, що «МЗС звернулось до Національного центру з кібернетичної безпеки і фахівці вже вирішують та аналізують ситуацію».

При цьому Міхаела Лаґронова зазначила, що хакерський напад не досягнув внутрішньої пошти і таємної інформації. «Це означає, що матеріали, які надсилаються у таємному режимі, не були під нападом, і внутрішньої системи, через яку ведеться спілкування, напад хакерів не досягнув», – наголосила речниця МЗС Чехії.

Нещодавно про подібний хакерський напад на МЗС Польщі повідомляли польські ЗМІ.

Чиновники США минулого року звинувачували Москву у втручанні у президентську виборчу кампанію, шляхом зливу переписок посадовців Демократичної партії.

У жовтні влада Чехії арештувала громадянина Росії, якого США розшукували за підозрою у причетності до хакерських атак.