Порошенко доручив керівникам ОДА допомогти жителям Авдіївки

Президент України Петро Порошенко доручив головам обласних та Київської міської державним адміністраціям вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги жителям Авдіївки

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента,серед першочергових заходів – забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування.

Крім того, Порошенко доручив опрацювати питання щодо визначення місць для тимчасового розміщення жителів Авдіївки, у разі виникнення необхідності їх евакуації з міста.

В адміністрації зазначають, що у результаті обстрілів у Авдіївці припинене електропостачання, обмежене теплопостачання та водопостачання.

За останніми даними, обстріли Авдіївки тривають.

Сьогодні в Донецькій обласній військо-цивільній адміністрації припускали можливість оголошення евакуації місцевих жителів з Авдіївки.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, за словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька. Напередодні ввечері бойовики повідомляли, що поранення отримали троє мирних жителя, які проживають на окупованих територіях Донеччини.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.