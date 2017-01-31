Поліція: внаслідок обстрілу Мар’їнки поранена мирна жителька

На Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками Мар’їнки поранена мирна жителька, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

«У момент розриву снаряда жінка перебувала у дворі приватного будинку на вулиці Тельмана. З осколковим пораненням голови її доправили до лікарні міста Курахове», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом порушене кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, за словами сепаратистів, унаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька. Напередодні ввечері бойовики повідомляли, що поранення отримали троє мирних жителя, які проживають на окупованих територіях Донеччини.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.