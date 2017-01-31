Штаб АТО: сьогодні на Донбасі 2 українських військових поранені, 2 травмовані

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових поранені, двоє травмовані.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики обстрілюють позиції військових переважно з важкого озброєння.

За даними штабу, біля Авдіївки сепаратисти випустили по позиціях військових близько сотні снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», також застосовували артилерію, танки і міномети.

На маріупольському і луганському напрямках бойовики застосовували міномети по позиціях українських військових у низці населених пунктів, додають у прес-центрі.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня біля Авдіївки тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні мешканці.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, Донецька. За словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька, також сьогодні група журналістів нібито потрапила під обстріл.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.