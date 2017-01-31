Координатор з гуманітарних питань ООН в Україні стурбований ситуацією на Донбасі

Гуманітарне співтовариство і координатор з гуманітарних питань ООН в Україні стурбовані стрімким погіршенням ситуації на Донбасі.

«Терміново необхідне негайне припинення бойових дій, щоб запобігти подальшій загибелі людей та надати можливість ремонтним бригадам у терміновому порядку відновитикритичні основні послуги для сотень тисяч постраждалих цивільних осіб, в умовах сильних морозів, нижче 10 градусів морозу за Цельсієм»,– зазначив координатор з гуманітарних питань ООН в Україні Ніл Вокер.

Як зауважують в ООН в Україні, через постійні обстріли 30 січня Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу, залишивши від 15 до 17 тисяч жителів Авдіївки без водопостачання, місто залишилося без електропостачання.

«Необхідно провести термінові ремонті роботи, щоб перезапустити систему опалення. В зимових умовах, коли температура значно нижче 10 градусів морозу за Цельсієм, нефункціонуюча система опалення замерзне, і для її перезапуску будуть потрібні тижні. Незважаючи на те, що влада знайшла тимчасове рішення з підтримки циркуляції води, воно не є сталим. Постійні обстріли перешкоджають відновлювальним роботам», – зазначають в організації.

За даними представництва ООН в Україні, також постачання води було повністю або частково зупинене в деяких районах Донецька та його околицях, в тому числі Ясинуватій, Верхньоторецькому, Василівці та Спартаку.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня біля Авдіївки тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Бойовики звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, Донецька. За словами сепаратистів, внаслідок обстрілу Київського району Донецька з боку ЗСУ сьогодні загинула мирна жителька, також сьогодні група журналістів нібито потрапила під обстріл.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.