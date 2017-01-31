Лише відведення військ на Донбасі зміцнить перемир’я – представник США в ОБСЄ

Тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Кейт Бернс закликає до відведення військових і техніки від лінії розмежування на Донбасі. Про це вона заявила 31 січняна засіданні Постійної ради ОБСЄ.

«26 січня Російська Федерація застерегла Постійну раду щодо ризику воєнної ескалації на сході України. За два дні, 28 січня, бойові дії серйозно посилилися. Комбіновані російсько-сепаратистські війська розпочали наступ на українські позиції у, і навколо Авдіївки. Бої настільки посилилися, що Спеціальна моніторингова місія назвала кількість порушень перемир’я «незліченною», – заявила на засіданні Кейт Байрнс.

«Хоча українські війська відбили наступ російсько-сепаратистських сил, бої забрали життя восьми українських солдатів, 26 були поранені. У відповідь на ці останні агресивні дії, Україна встановила нові, більш укріплені позиції на українському боці лінії контакту на півдні Авдіївки. Але зрештою, лише відведення військ і важкого озброєння з обох боків, про що йдеться у мінських домовленостях, зробить можливим тривале припинення вогню, що є надзвичайно важливим для людей в Україні», – наголосила Бернес.

Постійна рада ОБСЄ у вівторок проводить термінове засідання щодо загострення ситуації в Авдіївці Донецької області.

Перед цим голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан закликав до негайного припинення боїв у районі Авдіївки – Ясинуватої – Донецького аеропорту на сході України.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.