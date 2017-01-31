До Дніпра з Авдіївки сьогодні доправили 5 поранених військових – лікарі

До Дніпра з Авдіївки сьогодні доправили 5 поранених українських військовослужбовців.

Як поінформували в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, вдень до закладу доправили двох важкопоранених військових, ще один борт з трьома пораненими військовими надійшов надвечір.

Стан двох із трьох новоприбулих пацієнтів оцінюють як тяжкий, поранення – в груднину та хребет. Ще один військовий отримав легкі поранення в голову та руку, триває обстеження.

За даними медиків, за останні дві доби лікарня імені Мечникова в Дніпрі прийняла 11 поранених і травмованих з-під Авдіївки, серед них дві людини – цивільні, решта – військові.

У вівторок в Дніпрі також створили гуманітарний штаб допомоги мешканцям Авдіївки в приміщенні обласної ради. Як повідомив офіцер відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Схід» Борис Кутовий, наразі жителі Авдіївки найбільше потребують термоковдр, теплого одягу, термосів, продуктових наборів для споживання без розігріву.

Перший гуманітарний вантаж з області до Авдіївки відправлять уже у вівторок, зазначили в гуманітарному штабі.

За даними з Дніпропетровської ОДА, наразі в області для авдіїївців зібрали 5 тисяч літрів питної води та 20 тонн продуктів, а також пересувні пункти обігріву та автономні електростанції.

Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області перекидає до зруйнованої обстрілами Авдіївки загін рятувальників, вісім одиниць техніки та чотири автономні електростанції різної потужності.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені.

Сепаратисти, у свою чергу, заявляють, що двоє бойовиків загинули, шестеро отримали поранення сьогодні в результаті обстрілу з боку українських силовиків, одна місцева жителька загинула.