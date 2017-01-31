Гройсман: ситуація в Авдіївці складна, але контрольована

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що станом на 19.00 ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Про це він сказав під час засідання оперативного штабу в Авдіївській військово-цивільній адміністрації ввечері увечері 31 січня, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Вдається зберігати тепло у будинках, але відновлення постачання електроенергії неможливе без припинення вогню. Були відпрацьовані усі варіанти розвитку подій. Усі служби чітко розуміють, що кожен має робити», – мовиться у повідомленні.

Прем’єр-міністр доручив також соціальним службам відвідати літніх людей, за потреби забезпечити їх гарячим харчуванням.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені.

Сепаратисти, у свою чергу, заявляють, що двоє бойовиків загинули, шестеро отримали поранення сьогодні в результаті обстрілу з боку українських силовиків, одна місцева жителька загинула.