У США анонсують «ґрунтовні перевірки» перед в’їздом у країну

Секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джон Келлі заявляє, що потенційні туристи з семи переважно мусульманських країн, які постраждали від нещодавньої заборони на поїздки до США, у майбутньому підпадатимуть під «ґрунтовні перевірки».

31 січня Келлі повідомив, що перевірки, серед іншого, стосуватимуться соціальних мереж бажаючих в’їхати і записів телефонних розмов.

Він зазначив, що є «багато країн», окрім семи, яких стосуються обмеження, які не можуть гарантувати належну перевірку особи своїх громадян.

Джон Келлі також заперечив повідомлення ЗМІ, що президент Дональд Трамп не поінформував його заздалегідь щодо запровадження імміграційних обмежень.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав 27 січня низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, за одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.