Рада безпеки ООН засудила використання важкого озброєння на Донбасі – заява

Рада Безпеки ООН з ініціативи української сторони ухвалила заяву, в якій засудила використання важкого озброєння на Донбасі та висловила підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомляє постійне представництво України в ООН на сторінці у Twiitter.

Як йдеться в документі, Рада безпеки ООН висловлює серйозну занепокоєність через небезпечне загострення ситуації на сході України і закликає до негайного відновлення режиму припинення вогню.



«Члени Ради безпеки ООН засуджують використання на лінії зіткнення в Донецькій області озброєнь, що заборонені Мінськими угодами, яке призводить до загибелі і поранень людей, у тому числі мирних жителів», – йдеться в ухваленій на закритому засіданні Ради безпеки ООН заяві.

Також у документі висловлюється повна підтримка суверенітету й територіальної цілісності України.

«Сьогоднішній день пройшов з думкою про Авдіївку та схід України. Завтра (у середу – ред.) продовжимо вже як Голова Радбезу ООН. Тиск на Росію має посилюватись», – йдеться у повідомленні представництва України в ООН у Twiitter.

1 лютого Україна починає своє головування в Раді безпеки ООН.

Напередодні президент України Петро Порошенко доручив заступнику голови Адміністрації президента Костянтину Єлісеєву негайно винести питання загострення ситуації біля Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН.

Вранці 29 січня розпочали запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Сепаратисти, у свою чергу, заявляють, що двоє бойовиків загинули, шестеро зазнали поранень напередодні в результаті обстрілу з боку українських силовиків, одна місцева жителька загинула.

Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир'я.