У Мінську міліція звільнила раніше затриманого журналіста «Громадського телебачення Донбасу» – журналіст

У столиці Білорусі Мінську цієї ночі міліція затримала журналіста «Громадського телебачення Донбасу» Віталія Сизова, який прибув туди, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи 1 лютого. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, інцидент стався в готелі, де зупинилася знімальна група українського телеканалу, що веде мовлення на Донбас.

«О 1:45 ночі за київським часом в номер готелю, де зупинилася знімальна група, увійшли білоруські міліціонери і силою забрали Сизова в Центральне районне відділення міліції», – повідомили в редакції «Громадського телебачення Донбасу».

Сам Віталій Сизов на сторінці у Facebook повідомив, що після затримання пробув у відділку до 6-ї години ранку, після чого його звільнили.

«Тут мені розповіли, що Російська Федерація заборонила мені в’їзд на її територію до 2021 року. Білорусь та Росія є союзна держава, тому заборона на в’їзд поширюється і на Білорусь. У райвідділі мені кілька разів повторили, що заборона на в’їзд – ініціатива Росії, до якої Білорусь не має відношення, тому дізнатися причини заборони я не зміг. Мені рекомендували покинути Білорусь протягом 24 годин, що я і так планував зробити. Дякую українському консульству і посольству за оперативну реакцію і допомогу. Зі мною все в порядку», – написав журналіст.

Він додав, що має акредитацію МЗС Білорусі і «отримав її без проблем».

Віталій Сизов, що є журналістом «Громадського телебачення Донбасу», раніше також співпрацював із Радіо Свобода.