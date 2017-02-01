Один військовий загинув, 9 поранені і 9 травмовані через бойові дії на Донбасі – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у середу повідомили, що в результаті бойових дій на Донбасі за минулу добу один військовий загинув, 9 поранені і 9 травмовані. Як йдеться в повідомленні штабу у Facebook, всього підтримувані Росією сепаратисти здійснили упродовж вівторка 86 обстрілів. Під час збройних атак бойовики використовували здебільшого важке озброєння, зазначили у штабі.

«На донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 Град. Також вони обстрілювали наші позиції зі 152 міліметрової артилерії. Тут же багаторазово вогонь вели танки. 152-міліметрову артилерію було застосовано і при обстрілах Тоненького.

По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Опитному та Верхньоторецькому – 120 міліметрові міномети», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що українська сторона минулої доби 8 разів порушувала режим тиші. Донецькі сепаратисти станом на 7:30 ранку на своїх сайтах не вказують зведених даних за останні години на підконтрольних їм територіях.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто, через що виникли проблеми з життєзабезпеченням міста. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 7 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Сепаратисти, у свою чергу, заявляють, що двоє бойовиків загинули, шестеро зазнали поранень напередодні в результаті обстрілу з боку українських силовиків, одна місцева жителька загинула.

Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир'я.