Близько 20 людей звернулися з проханням про евакуацію через обстріли в районі Авдіївки – поліція

Близько 20 людей за минулу добу звернулися з проханням про евакуацію через обстріли в районі Авдіївки, повідомив начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook.

«Перед поліцейськими Донеччини стоїть завдання охороняти мир та спокій в самому місті та усіляко допомагати мешканцям Авдіївки. Тількі за сьогодні вже 19 звернень до колл-центру «102». Всі вони були покликами про допомогу виїхати з-під обстрілу», – повідомив Аброськін.

За його словами, ситуація в Авдіївці вкрай важка, але повністю контрольована.

«Паніка в місті відсутня. Робота всіх служб чітко координується. Допомога надається вчасно», – додав Аброськін.

У свою чергу, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що в Авдіївці розгорнуто 11 пунктів обігріву, з яких 3 стаціонарні і 8 мобільних. За його словами, також діють 3 польові кухні.

«У резерві ще 7 генераторів та 1 теплова гармата», – повідомив Жебрівський.

Напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після відвідання Авдіївки повідомив, що відновлення пошкодженої інфраструктури, зокрема постачання енергетики, в Авдіївці почнеться відразу після припинення обстрілів.

Відповідно до зведень штабу АТО, минулої доби обстріли на Донбасі, зокрема в районі Авдіївки з боку проросійських бойовиків не припинялися.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто, через що виникли проблеми з життєзабезпеченням міста.

Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 7 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів. Сепаратисти, у свою чергу, заявляють, що двоє бойовиків загинули, шестеро зазнали поранень напередодні в результаті обстрілу з боку українських силовиків, одна місцева жителька загинула.