У Держдепартаменті США підтвердили протест американських дипломатів у світі через імміграційні обмеження

Державний департамент США 31 січня підтвердив, що близько 900 американських дипломатів з усього світу протестують через тимчасові імміграційні обмеження, застосовані президентом Дональдом Трампом щодо семи переважно мусульманських країн.

Повідомляється, що свою незгоду з офіційною політикою дипломати висловили за допомогою надсилання листів у системі, призначеній для внутрішнього користування.

Раніше представник Білого дому Шон Спайсер, коментуючи невдоволення дипломатів, заявив, що американські чиновники, які не згодні з міграційною політикою президента США Дональда Трампа, мають розуміти, що мова «йде про безпеку Америки», а якщо вони не згодні, то моужть залишити свої посади.

Дипломати ж наполягають, що нові імміграційні обмеження погіршать відносини з мусульманськими країнами, розпалюватимуть антиамериканські настрої тощо.

Вони також зазначили, що така політика «йде врозріз з основними американськими цінностями» про спротив дискримінації, про правила чесної гри і гостинності. «Ми кращі за цю заборону», – наголосили дипломати.

Нещодавні імміграційні обмеження, ініційовані Дональдом Трампом, забороняють в’їзд до США громадянам з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену протягом 90 днів. Всім біженцям заборонено в’їзд протягом 120 днів, тоді як біженцям з Сирії заблоковано в’їзд до США на невизначений термін.