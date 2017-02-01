Трамп висунув Ніла Горсача кандидатом на посаду судді Верховного суду США

Президент США Дональд Трамп у вівторок ввечері оголосив про висунення судді Ніла Горсача кандидатом на посаду судді Верховного суду США.

49-річний Горсач із Колорадо є чи ненаймолодшим з кандидатів на таку посаду за останні десятиліття.

«Суддя Горсач має видатні юридичні навички, блискучий розум, величезну дисципліну і отримав двопартійну підтримку», – сказав Трамп, оголошуючи про висунення в Білому домі.

Ніл Горсач був призначений в Апеляційний суд США в Денвері президентом-республіканцем Джорджем Бушем у 2006 році.

В разі затвердження в Сенаті Горсач може посісти місце померлого минулоріч судді Антоніна Скаліа.

Представники Республіканської партії, маючи більшість у Сенаті, після смерті Скаліа заявили про блокування будь-якої кандидатуру на посаду судді, винесеної тодішнім президентом Бараком Обамою.

Очікується, що з таким призначенням у Верховному суді США може бути відновлено консервативну більшість суду з таких питань, як аборти, контроль над вогнепальною зброєю, страти і релігійні права.