Бойовики сьогодні продовжують обстріли в районі Авдіївки, бої тривають – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі сьогодні продовжують обстріли українських позицій поблизу Авдіївки. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

«Противник застосовував реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, о 7-й годині ранку бойовики чисельністю близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму.

«Противника зупинено. Бій триває», – додали у штабі.

Водночас голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що в Авдіївці ніч пройшла «відносно спокійніше».

«Російські бойовики продовжували стріляли із градів, гармат і танків. Але не порівняно із вчорашнім днем. Вдалось навіть трошки поспати і мешканцям змученого міста, і захисникам», – повідомив Жебрівський.

За його даними, температура теплоносія у місті наразі сягає 35 градусів, вода і газ є.

До міста прибуло 8 вантажівок допомоги, зазначив Жебрівський.

Запеклі бої неподалік Авдіївки почалися вранці 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто, через що виникли проблеми з життєзабезпеченням міста.

Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 7 військових, десятки поранені, також поранені 5 мирних жителів.

Сепаратисти, у свою чергу, заявляють, що двоє мирних жителів загинуло і двоє поранені в результаті обстрілів за минулу добу.