У Румунії відбулися масові протести проти рішення уряду про декриміналізацію злочинів посадовців

Понад 10 тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста та інших міст на знак протесту проти затвердження урядом у вівторок ввечері змін до Кримінального кодексу про декриміналізацію, зокрема злочинів посадовців. Люди скандували «Злодії», «Зрадники» і вимагали уряд піти у відставку.

«Сьогодні день жалоби для верховенства закону», – сказав президент Румунії Клаус Йоханніс. – Уряд проігнорував мрії мільйонів румунів, які хочуть жити в країні, вільній від корупції».

Протести проти рішення лівого уряду Румунії щодо помилування корупціонерів почалися в грудні минулого року.

В уряді заявили, що необхідні зміни потрібні, щоб привести Кримінальний кодекс країни у відповідність до останніх судових рішень.