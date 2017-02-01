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01 лютого 2017, Київ 10:18
Новини | Міжнародні

У Румунії відбулися масові протести проти рішення уряду про декриміналізацію злочинів посадовців

Протести в Бухаресті, 31 січня 2017 року

Протести в Бухаресті, 31 січня 2017 року

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Понад 10 тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста та інших міст на знак протесту проти затвердження урядом у вівторок ввечері змін до Кримінального кодексу про декриміналізацію, зокрема злочинів посадовців. Люди скандували «Злодії», «Зрадники» і вимагали уряд піти у відставку.

«Сьогодні день жалоби для верховенства закону», – сказав президент Румунії Клаус Йоханніс. – Уряд проігнорував мрії мільйонів румунів, які хочуть жити в країні, вільній від корупції».

Протести проти рішення лівого уряду Румунії щодо помилування корупціонерів почалися в грудні минулого року.

В уряді заявили, що необхідні зміни потрібні, щоб привести Кримінальний кодекс країни у відповідність до останніх судових рішень.

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