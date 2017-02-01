США засудили випробування Іраном балістичної ракети – посол в ООН

Сполучені Штати попередили Іран, що його випробування два дні тому балістичних ракет є «абсолютно неприйнятним» і таким, що порушує ядерну угоду Тегерана зі світовими державами. Про це зокрема заявила новий посол США в ООН Ніккі Гейлі після засідання за зачиненими дверима Ради безпеки ООН.

За її словами, США мають підтвердження факту проведення Іраном 29 січня ракетного випробування ракети середньої дальності. «Це абсолютно неприпустимо, і ми хотіли терміново звернути на це увагу», – сказала дипломат.

Вона додала, що влада Ірану знає, що не повинна проводити випробування балістичних ракет, які здатні нести ядерний заряд.

Гейлі додала, що запущена ракета здатна доставити боєзаряд вагою 500 кілограм на відстань 300 кілометрів, і це є прямим порушенням ядерної угоди.

«Сполучені Штати не наївні. Ми не будемо стояти осторонь», – сказала посол США в ООН, заявивши, що її країна діятиме «відповідним чином».

Гейлі наполягала на блокуванні постачання ракетної техніки Тегерану.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відмовився тим часом підтвердити запуск ракети і наполіг, що ракетні випробування Ірану не поширюються на ядерну угоду 2015 року. «Ракетне питання не є частиною ядерної угоди», – сказав він.

За його словами, іранські ракети «не призначені для здатності нести ядерну боєголовку».

«Наша балістична ракета була розроблена, щоб нести звичайну боєголовку в галузі законної оборони», – сказав Заріф.

Рада безпеки ООН на прохання США проводила 31 січня термінове засідання через випробування Іраном 29 січня балістичної ракети середньої дальності. Це був перший із боку Сполучених Штатів запит на скликання екстреної наради після того, як новий посол США в ООН Ніккі Гейлі вступила на посаду.