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01 лютого 2017, Київ 11:50
Новини | Міжнародні

Обсяги контрольованих афганськими урядовими силами територій скорочуються – інспектори

Афганські сили безпеки блокують дорогу до парламенту країни після атаки бойовиків, 10 січня 2017 року

Афганські сили безпеки блокують дорогу до парламенту країни після атаки бойовиків, 10 січня 2017 року

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Афганські сили продовжують втрачати території по відношенню до бойовиків по всій країні з часу завершення у 2014 році основної частини міжнародних зусиль в Афганістані. Про це йдеться у звіті головного спеціального інспектора у справах розвитку Афганістану (SIGAR) 1 лютого.

Станом на середину листопада, урядові сили взяли під свій контроль 57,2% територій з числа 407 районів Афганістану. Скорочення спостерігається на рівні 15 відсотків у порівнянні з минулим роком.

Майже одна третина афганського населення або 9,2 мільйона осіб живе в районах, де боротьба триває, близько 2,5 мільйона людей живуть під контролем або впливом бойовиків в порівнянні з 2,9 мільйона три місяці тому, йдеться у звіті. Чому саме зменшується кількість людей, які живуть на підконтрольних талібам територіях не вказується.

Одним з факторів може бути більше, ніж очікувалося, внутрішнє переміщення, викликане конфліктом.

За оцінками ООН, близько 640 тисяч афганців були змушені покинути свої будинки в 2016 році.

Водночас у доповіді йдеться, що рівень смертності серед афганських сил зріс на 35 відсотків у минулому році, що спонукає до висновків, що афганський уряд і сили безпеки потребують постійної підтримки і не можуть впоратися без допомоги з боку донорів.

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