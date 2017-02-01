Обсяги контрольованих афганськими урядовими силами територій скорочуються – інспектори

Афганські сили продовжують втрачати території по відношенню до бойовиків по всій країні з часу завершення у 2014 році основної частини міжнародних зусиль в Афганістані. Про це йдеться у звіті головного спеціального інспектора у справах розвитку Афганістану (SIGAR) 1 лютого.

Станом на середину листопада, урядові сили взяли під свій контроль 57,2% територій з числа 407 районів Афганістану. Скорочення спостерігається на рівні 15 відсотків у порівнянні з минулим роком.

Майже одна третина афганського населення або 9,2 мільйона осіб живе в районах, де боротьба триває, близько 2,5 мільйона людей живуть під контролем або впливом бойовиків в порівнянні з 2,9 мільйона три місяці тому, йдеться у звіті. Чому саме зменшується кількість людей, які живуть на підконтрольних талібам територіях не вказується.

Одним з факторів може бути більше, ніж очікувалося, внутрішнє переміщення, викликане конфліктом.

За оцінками ООН, близько 640 тисяч афганців були змушені покинути свої будинки в 2016 році.

Водночас у доповіді йдеться, що рівень смертності серед афганських сил зріс на 35 відсотків у минулому році, що спонукає до висновків, що афганський уряд і сили безпеки потребують постійної підтримки і не можуть впоратися без допомоги з боку донорів.