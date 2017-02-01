Європарламент голосуватиме щодо механізму припинення «безвізу» на сесії 13-16 лютого

Європейський парламент має намір розглянути оновлений механізм припинення безвізових режимів, від якого залежав поступ у запровадженні «безвізу» для України і Грузії, на сесії 13-16 лютого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Рада ЄС має розглянути це питання 27-28 лютого.

Комітет із громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ Європарламенту у грудні минулого року схвалив оновлений механізм припинення безвізових режимів.

Як згодом пояснив голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі, Україна тепер має дочекатися формального схвалення цього механізму, після чого відбудеться «тріалог» – консультації між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією, – щоб остаточно погодити візову лібералізацію для України.

Механізм припинення «безвізу» дозволятиме припинення на дев’ять місяців вільних пересувань Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.