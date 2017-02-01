Росія: у Москві слідчі викликають журналіста Лойка через «Правий сектор»

Слідчий відділ Таганського району Москви викликає фотографа і журналіста Сергія Лойка через «пропаганду «Правого сектору». Лойко опублікував фотокопію документа на сторінці у Facebook.

Слідчий відділ Таганського району Слідчого комітету Москви розглядає звернення депутата Ради депутатів муніципального округу Якіманка Москви Дмитра Захарова щодо демонстрації на виставці «Прямий погляд» робіт Сергія Лойка та Олександра Васюковича, в яких є, на думку заявника, «пропаганда забороненої в Росії організації «Правий сектор».

Згідно з документом, Лойка викликають у слідчий відділ Таганського району Слідчого комітету Москви 16 лютого для отримання письмових пояснень.

Журналіст Сергій Лойко, який співпрацює з західними ЗМІ, працював у зоні бойових дій на Донбасі, зокрема, в Донецькому аеропорту. Крім того, він опублікував книгу «Аеропорт».

У січні 2015 року Міністерство юстиції Росії внесло до списку заборонених на території цієї країни 5 українських організацій, серед яких «Правий сектор», «УНА-УНСО» та «УПА».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.