Поліція: внаслідок обстрілів Авдіївки загинула мирна жителька

На Донеччині внаслідок обстрілів Авдіївки від осколкових поранень загинула мирна жителька. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

«Авдіївка. Результат ранкового обстрілу бойовиками міста. Буквально 20 хвилин тому на вулиці Заводській виявлений труп жінки, 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями», – написав він.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати також і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені, також поранені 6 мирних жителів.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень мирні жителі. Бойовики також звинувачують українську сторонув обстрілі низки населених пунктів, зокрема і Донецька. За словами сепаратистів, унаслідок сьогоднішніх обстрілів поранені три мирних жителя. У Міноборони України ці заяви називають безпідставними.