У Києві попрощалися із загиблими в Авдіївці українськими військовими

У Києві попрощалися із сімома загиблими в Авдіївці військовослужбовцями Збройних сил України. Жалобний мітинг відбувся на майдані Незалежності 1 лютого.

«На жаль, сьогодні ми зібралися з такого приводу, який розриває наше серце. Вони закрили нас всіх своїми спинами. Вони закрили собою 30-тисячне мирне місто, яке було за їхніми спинами. Вони віддали найдорожче, що в них тільки є: віддали власне життя», – сказала речниця 72-ї гвардійської окремої механізованої бригади Олена Мокринчук.

Коли військовослужбовці Національної гвардії несли труни із загиблими, люди зустрічали їх словами: «Герої не вмирають».

Військові, серед яких зокрема бійці 72-ї механізованої бригади, загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень.

Обстріли Авдіївки почались вранці 29 січня і тривають уже четвертий день. Підтримувані Росією сепаратисти пошкодили лінію електропередач, створивши проблеми із життєзабезпеченням міста. Вперше за тривалий час пошкоджень зазнали житлові будинки. Сторони звинувачують одна одну в ескалації насильства.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.