За минулу добу на Донбасі військовий загинув, 18 поранені – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець загинув, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він уточнив, що це сталося в Тоненькому внаслідок артобстрілу з боку бойовиків,18 військових поранені, зокрема 15 – в Авдіївці, а також в Луганському, Зайцевому й Талаківці.

За даними Мотузяника, на донецькому напрямку бойові дії в Авдіївці тривають майже цілодобово, була коротка перерва між 3 та 4 годиною ранку.

«При цьому окупанти масово застосовують великокаліберну артилерію та «Гради». В місті пошкоджено 8 будинків, поранено 1 цивільного», – сказав він.

Речник АТО повідомив, що на луганському напрямку підтримувані Росією бойовики обстрілювали українські позиції вздовж усієї лінії фронту, за винятком рубежів оборони поблизу Щастя.

На маріупольському напрямку, за даними Мотузяника, бойовики вели вогонь з мінометів та артилерії практично по всій лінії зіткнення як вдень, так і вночі.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби позицій бойовиків біля Авдіївки та села Пікузи (колишнє Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові порушили режим тиші вісім разів,зокрема, обстріляли населені пункти Логвинове і Калинівка.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Сторони конфлікти заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.