Уряд затвердив виплати в 2017 році постраждалим учасникам Євромайдану і членам сімей загиблих

Кабінет міністрів затвердив виплату в 2017 році одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих під час Євромайдану та тим, хто отримав тілесні ушкодження під час акцій протесту.

Як наголосив міністр соціальної політики Андрій Рева, принципова позиція, якої дотримувалося Мінсоцполітики уході розробки документу,– це збільшення сум виплат та скорочення терміну їх виплати.

Відповідно до документа, членам сімей загиблих під час Євромайдану одноразова грошова допомога виплачується у 200-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2017 рік (1 тисяча 544 гривні), учасникам акцій протесту, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, учасникам Євромайдану, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, – у 50-кратному розмірі, активістам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування – у 30-кратному розмірі.

У жовтні 2016 року у Кабміні повідомляли, що зареєстровані 100 людей –членів сімей загиблих учасників Майдану, у реєстрах є 176 людей, які зазнали тяжких тілесних ушкоджень, 228 людей, які зазнали ушкоджень середньої тяжкості, 505 людей, які зазнали легких тілесних ушкоджень.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.