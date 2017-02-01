Штаб АТО: сьогодні на Донбасі загинули 2 військових, 2 поранені

У штабі АТО заявляють, що станом на 14:00 унаслідок бойових дій на Донбасі загинули двоє військових, двоє поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики продовжують обстріли українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці.

За даними штабу, сепаратисти застосовують реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю.

У Міноборони повідомляли, що минулої доби на Донбасі один український військовослужбовець загинув, 18 поранені.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби позицій бойовиків біля Авдіївки та села Пікузи (колишнє Комінтернове). Крім того, донецькі сепаратисти заявили, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу одного з районів Донецька поранені троє мирних жителя. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові порушили режим тиші вісім разів, зокрема, обстріляли населені пункти Логвинове і Калинівка.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Сторони конфлікти заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.