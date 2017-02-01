ЮНІСЕФ закликає забезпечити умови для ремонту пошкоджених комунікацій на Донбасі

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ закликає забезпечити умови для проведення ремонту пошкоджених систем водо- та електропостачання.

«Мало того, що життю тисяч дітей в Авдіївці, та по обидва боки конфлікту, загрожує небезпека, ситуація ускладнюється відсутністю води та світла, а це означає, що будинки стають небезпечно холодними і стан здоров’я погіршується просто на очах», – сказала голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

В організації зазначають, що після інтенсивних боїв біляАвдіївки понад 17000 людей – у тому числі 2500 дітей – залишилися без опалення, світла і води, шість шкіл і чотири дитячих садки закрили.

В ЮНІСЕФ зауважують, що 29 і 30 січня в Авдіївці системам електро- та водопостачання завдано серйозної шкоди – як наслідок, відключення електроенергії унеможливило відкачування води з запасного резервуара, що обслуговує місто і від чого залежить опалювальна система, а за умов морозної погоди ситуація може мати катастрофічні наслідки для місцевих жителів.

За даними організації, подача води в інші міста та села в Донецькій області також зупинилася після того, як джерело живленняДонецької фільтрувальної станції було відключене 29 січня, ця станція забезпечує водою близько 400 000 людей.

В організації зазначають, що вода подається за графіком і не виключена ймовірність того, що постачання водопровідної питної води може зупинитися зовсім.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївки на Донеччині місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ 1 лютого заявили, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення можуть залишитися й окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.