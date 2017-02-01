Жебрівський: бойовики порушили режим тиші біля Авдіївки, обстріляли ремонтників

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що підтримувані Росією бойовики порушили режим тиші біля Авдіївки.

«Розпочали хаотичну стрілянину по бригаді електромонтажників. Працівники змушені були залягти, рятуючись від обстрілів. Ремонтники не дійшли орієнтовно 300 метрів до місця можливого пориву ЛЕП», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше сьогодні Жебрівський повідомив, що російські представники у Спільному центрі з контролю й координації дали письмові гарантії припинення вогню в районі Авдіївки для проведення ремонтних робіт.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ 1 лютого заявили, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення можуть залишитися й окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.