В ОБСЄ спростовують інформацію про обстріл спостерігачів на Донбасі

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ спростовують інформацію про те, що група спостерігачів сьогодні потрапила під обстріл на Донбасі.

«Гуґ і інші спостерігачі СММ не потрапляли сьогодні під обстріл», – повідомляє місія в twitter.

Сепаратистське видання сьогодні заявило, що перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ і спостерігачі, а також російські військовослужбовці Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) потрапили під артилерійський обстріл нібито з боку українських військових в Авдіївці.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.