У ЄС закликають Румунію продовжувати боротьбу з корупцією

Виконавчий орган Європейського союзу закликає Румунію продовжувати боротьбу з корупцією.

«Боротьба проти корупції повинна посилюватися, а не зупинятися», – мовиться у спільній заяві президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та його заступника Франса Тіммерманса, опублікованій 1 лютого.

Ця заява з’явилася після того, як 31 січня румунський уряд соціал-демократів, який очолює Сорін Ґріндяну, видав указ, що декриміналізує низку корупційних злочинів. Таке рішення влада Румунії пояснює необхідністю приведення кримінального кодексу країни у відповідність з конституційним законодавством.

Тим часом, понад 10 тисяч людей зібралися у Бухаресті й інших містах для висловлення протесту проти таких кроків.

Президент Вищої ради магістратури Румунії, органу, який спостерігає за судочинством, заявила, що оскаржуватиме це рішення уряду.