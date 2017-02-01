Держказначейство відновило виплати в Авдіївці

Державна казначейська служба заявляє, що відомство в Авдіївці працює в штатному режимі.

Як повідомляє прес-служба уряду, казначейство здійснює обслуговування розпорядників й одержувачів бюджетних коштів, проводяться платежі за всіма наявними платіжними дорученнями.

30 січня через обстріли і відсутність електропостачаннятимчасово зупинила обслуговування в Авдіївці.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.