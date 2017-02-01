Міноборони: у Чорному морі обстріляли транспортний літак ЗСУ

У Чорному морі був обстріляний транспортний літак Збройних сил України, повідомляє міністр оборони Степан Полторак.

«1 лютого 2017 року під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацію бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак Військово-морських сил Збройних сил України Ан-26», – написав він у Facebook.

У результаті обстрілу літак зазнав ушкоджень, екіпаж не постраждав, додав міністр. За його словами, Ан-26 продовжив виконання польотного завдання.

«Крім того, екіпажем було виявлено і зафіксовано роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони», – заявив Полторак.

Після повернення літака на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено 3-сантиметровий кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї, додав міністр оборони.

Російська сторона ситуацію поки що не коментувала.

У 2014 році бурові установки й інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» було захоплене під час анексії Криму Росією.