Жебрівський: через обстріли Авдіївки одна людина загинула, 2 поранені

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки одна мирна жителька загинула, ще дві людини дістали поранені.

За його словами, вода доходить лише до четвертих поверхів багатоповерхівок, проте вже запущені додаткові насоси, і до вечора ситуацію можливо вдасться виправити.

Він також додав, що сьогодні ситуація в місті дещо покращилася через підвищення температури повітря, в результаті чого будинки в місті вдається прогріти до 15 градусів тепла.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

За даними ДСНС, наразі в Авдіївці працюють 11 пунктів обігріву, водопостачання місцевих жителів здійснюється за графіком 2 рази на добу, а теплопостачання здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла.

Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв біля Авдіївки, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.