Турчинов: зараз підстав для евакуації місцевих жителів Авдіївки немає

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що зараз підстав для евакуації місцевих жителів Авдіївки немає.

Як повідомляє прес-служба відомства, в Авдіївці Турчинов також відвідав наметове містечко, там працівники ДСНС надають місцевим жителям гуманітарну допомогу, зокрема, безкоштовне харчування, забезпечують обігрів та меддопомогу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що станом на 16:00 із Авдіївки сьогодні вивезли 132 людини, з них 70 дітей.

Цього тижня після активізації бойових дій біля Авдіївки місцева влада припускала можливість оголошення евакуації місцевого населення у разі загострення ситуації.

Від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. За даними ДСНС, наразі в Авдіївці працюють 11 пунктів обігріву, водопостачання місцевих жителів здійснюється за графіком 2 рази на добу, а теплопостачання здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла.

Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв біля Авдіївки, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.