Росіяни менше подорожують за кордон – «Коммерсант»

Кількість громадян Росії, які проводять відпустку за кордоном скоротилася, повідомляє російська газета «Коммерсант».

1 січня, цитуючи провідні російські туристичні агенції, видання повідомило, що кількість тих, хто понад раз у рік проводить відпустку за кордоном, у порівнянні з 2014 роком скоротилася вдвічі.

Окрім цього, менша кількість громадян цієї країни обирає путівки «все враховано», надаючи перевагу дешевшим пакетам, таким як «остання хвилина», повідомляє «Коммерсант».

VIP-клієнти, згідно з повідомленням, продовжують обирати дорогі путівки, але роблять це рідше, ніж раніше.

Представники туристичних агенцій зазначають, що попит на поїздки різко скоротився вкінці 2014 року, коли російська економіка послабилася через падіння цін на нафту і санкції Заходу проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні.