Оліфер: Контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбас

Тристороння Контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі. Про це за підсумками засідання групи повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила, що представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинна отримати повний доступ для проведення всеосяжного контролю.

Українська сторона ще раз наголошує, що Меморандум від 19 вересня 2014 року є найважливішою складовою блоку питань з безпеки.

Від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. За даними ДСНС, наразі в Авдіївці працюють 11 пунктів обігріву, водопостачання місцевих жителів здійснюється за графіком 2 рази на добу, а теплопостачання здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла.

Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв біля Авдіївки, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.