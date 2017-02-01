Росія: за підтримку вбивств в Орландо Раміля Ібрагімова оштрафували

У Росії суд визнав винним молодого активіста у справі щодо розміщення у соцмережах публікації зі схваленням масового вбивства в американському Орландо, але відмовив прокурорам в ув’язненні обвинуваченого.

Під час винесення рішення суд врахував характеристику Раміла Ібрагімова, а також те, що він вперше притягувався до кримінальної відповідальності.

Ібрагімов був головою «Союзу молодих лідерів інновацій Республіки Татарстан».

Прокурор запросив для Ібрагімова реального позбавлення волі на 3 роки у колонії-поселення, якого військовий суд Самари 1 лютого визнав винним у «публічних закликах до тероризму і виправданні терористичної діяльності».

Суддя присудив Ібрагімову штраф у 50 тисяч рублів (830 доларів) і постановив конфіскувати його мобільний телефон.

14 червня 2016 року Раміль Ібрагімов розмістив у своєму акаунті в «Інстаграмі» пост, в якому у грубій формі схвалив вбивство 49 людей в Орландо і висловив жаль, що поранені у результаті стрілянини в гей-клубі Pulse вижили.

12 червня в нічному гей-клубі в Орландо 49 людей стали жертвами збройного нападу, ще 53 були поранені. Нападником, за даними правоохоронців, був 29-річний Омар Матін, американський громадянин афганського походження. Він, за даними ФБР, був пов’язаний з ісламськими екстремістами, і загинув у перестрілці з поліцією.