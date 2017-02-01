Оліфер: бойовики зобов’язані забезпечити умови для роботи ремонтників в Авдіївці

Бойовики угруповання «ДНР» зобов’язані забезпечити безпечні умови для роботи ремонтних бригад в Авдіївці. Про це за підсумками засідання Контактної групи повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Представники ОРДО зобов’язані забезпечити безпечні умови роботи для ремонтних бригад, які відновлять водо –, газо –та електропостачання в районі Авдіївки. Місто є на межі гуманітарної та техногенної катастрофи, вся відповідальність за такий розвиток подій буде на представниках ОРДО», – написала вона на свої сторінці в Facebook.

Перед цим джерело агенції «Інтерфакс» повідомляло, що учасники Контактної групи домовилися про неприйнятність бойових зіткнень уздовж лінії зіткнення, а також підготували документ щодо відведення важкого озброєння до місць зберігання на визначену комплексом заходів відстань.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російські представники у Спільному центрі з контролю й координації дали письмові гарантії припинення вогню в районі Авдіївки для проведення ремонтних робіт. Згодом він повідомив, що підтримувані Росією бойовики порушили режим тиші біля Авдіївки, розпочавши хаотичну стрілянину по бригаді електромонтажників.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.