Сайдік: Контактна група закликала сторони відвести важке озброєння до 5 лютого

Тристороння контактна група закликала сторони конфлікту на Донбасі до 5 лютого відвести важке озброєння від лінії розмежування.

«Група спільно з предсаниками окремих районів Доненцької та Луганської областей України закликає: перше: до суворого дотримання і усеохоплюючого режиму зупинення вогню, друге: до 5 лютого 2017 року відвести обзроєння, яке потрапляє під дію Мінських угод, на передбачену ними відстань», – зачитав спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік заяву Контактної групи та представників окремих районів Донецької та Луганської областей.

Він зазначив, що контролювати відведення озброєнь має Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, використанні забороненого Мінськими угодами озброєння, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

У Мінську раніше вже домовлялися про відведення озброєння від лінії розмежування на Донбасі, проте ці домовленості не виконувались. Зокрема, раніше у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляли, що підтримувані Росією бойовики і українські військові не змогли повністю відвести заборонене Мінськими угодами озброєння від лінії зіткнення.