Росія: суд в Кірові помістив опозиціонера Навального під підписку про невиїзд

Суд у російському Кірові помістив опозиціонера Олексія Навального під підписку про невиїзд.

Як повідомив директор заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов, російський опозиціонер відмовився підписати документ про запобіжний захід.

За словами Рубанова, другий підсудний у справі про розкрадання у компанії «Кировлес», підприємець Петро Офіцерів, також поміщений під підписку про невиїзд.

У суботу Навальний планує бути у Петербурзі на відкритті свого виборчого штабу і висунути свою кандидатуру на посаду президента Росії на виборах 2018-го року.

1 лютого в російському Кірові почалося чергове засідання у новій справі «Кіровлісу», де як обвинувачувані проходять опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний і бізнесмен Петро Офіцеров.

Напередодні в офіс ФБК з’явилися судові пристави. Вони супроводили Навального на рейс до Кірова, хоча у нього вже був квиток на 1 лютого. Офіцерова, госпіталізованого 30 січня, наступного дня виписали з лікарні. Він прибув в Кіров одним рейсом із Навальним.

На засіданні засновник ФБК назвав заходи, застосовані судом і приставами, надмірними. Навальний заявив, що він і Офіцеров перебувають зараз у суді тільки тому, що виграли попередню справу.

30 січня суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення про примусовий привід Навального і Офіцерова на засідання. Ніхто з обвинувачених і адвокатів до суду Кірова в той день не прибув.

У 2013 році Навальний і Офіцеров були засуджені до умовних термінів. За версією обвинувачення, вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, що завдало збитків бюджету Кіровської області в розмірі 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.