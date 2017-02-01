Штаб АТО: сьогодні на Донбасі двоє військових загинули, 6 поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових загинули, шестеро поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи реактивні системи залового вогню БМ-21 «Град», 152 та 122 міліметрову артилерію, танки.

«На ранок, після масованих обстрілів з «Градів» та артилерії, російсько-окупаційні війська здійснили декілька спроб атакувати захисників України, та понісши чисельні втрати, відступали», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, сепаратисти також порушували режим тиші на маріупольському та луганському напрямках.

Зокрема, українські військові зазначають, що бойовики по Красногорівці вели вогонь з танка, 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

У Міноборони повідомляли, що минулої доби на Донбасі один український військовослужбовець загинув, 18 поранені.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема, Донецька, Макіївки, Ясинуватої і Докучаєвська. Крім того, донецькі сепаратисти заявили, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу одного з районів Донецька поранені троє мирних жителів. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові порушили режим тиші вісім разів, зокрема, обстріляли населені пункти Логвинове і Калинівка.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Також повідомляють про складну гуманітарну ситуацію і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту. Сторони конфлікти заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.