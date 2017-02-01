Сайдік: сторони конфлікту на Донбасі обмінялися списками полонених

Спеціальний представник ОБСЄу Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявляє, що сьогодні сторони конфлікту на Донбасі обмінялися списками полонених.

За його словами, тепер списки верифікуються сторонами.

Як повідомила за підсумками засідання Контактної групи на своїй сторінці у Facebook речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, у гуманітарній підгрупі вдалося зблизити позиції щодо звільнення незаконно утримуваних осіб.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 110 заручників, ще 490 українців вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії Росії на сході України.

Обмін полоненим є однією з умов Мінських угод.