Росія встановлює прикордонну зону на кордоні з Білоруссю

Голова ФСБ Росії Олександр Бортников розпорядився встановити прикордонну зону на кордоні Росії з Білорусією. Наказ набере чинності з 7 лютого.

Регіональні прикордонні управління російської ФСБ зобов’язані встановити на кордоні з Білоруссю попереджувальні знаки і визначити час та місця в’їзду у прикордонну зону. До цього прикордонна зона у Брянській області була лише вздовж кордону з Україною, у Псковській – на кордоні з Естонією і Латвією.

У Білорусі наразі не коментували ситуації.

«Я такої інформації на даний момент не маю. У мене з’явиться інформація лише завтра», – сказав представник прес-служби Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський у розмові з кореспондентом Радіо Свобода у Мінську.

9 січня Білорусь запровадила безвізовий в’їзд для громадян 80 держав, включаючи країни Євросоюзу і США. Нові правила дозволяють громадянам цих країн перебувати у Білорусі до п’яти днів, за умови в’їзду у країну через аеропорт Мінська.

Раніше прикордонних зон на кордонах Росії з Білоруссю не було.

9 січня президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про встановлення безвізового порядку в’їзду і виїзду для іноземних громадян. Документом встановлюється безвізовий в’їзд у Білорусь на термін не більше 5 діб для громадян 80 держав. Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь ЄС, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші держави.