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01 лютого 2017, Київ 22:21
Новини | Політика

Капітан Кизило посмертно отримав звання Героя України

Капітан Андрій Кизило, фото з Facebook

Капітан Андрій Кизило, фото з Facebook

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Заступник командира механізованого батальйону 72 ОМБр, капітан Андрій Кизило посмертно отримав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко.

«Високою державною нагородою капітан Андрій Кизило відзначений за особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу», – мовиться в указі.

Президент також підписав указ про нагородження орденом Богдана Хмельницького III ступеня 7 військових, ще 41 військовослужбовцю присвоїв орден «За мужність» IІ і ІІІ ступеня. 10 із 48 військових нагороджені посмертно.

1 лютого в Україні попрощалися із 7 військовими, які загинули 29-30 січня поблизу Авдіївки Донецької області від осколкових поранень. Серед них, зокрема, бійці 72-ї механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

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Обстріли Авдіївки почались вранці в неділю і тривають уже четвертий день. Підтримувані Росією бойовики пошкодили лінію електропередач, створивши проблеми із життєзабезпеченням міста. Вперше за тривалий час пошкоджень зазнали житлові будинки. Сторони звинувачують одна одну в ескалації.

У місті розгорнули намети для обігріву, де можна підзарядити техніку, поїсти та випити гарячого. Авдіївський коксохімічний завод забезпечує мінімальне виробництво.

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