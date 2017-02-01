У Росії заперечують звинувачення України щодо обстрілу літака у Чорному морі

У штабі російського Чорноморського флоту відкидають звинувачення в обстрілі українського літака Ан-26. У штабі російського флоту зазначають, що літак здійснив два провокаційних польоти на низькій висоті над окупованими буровими вишками у Чорному морі.

«Всі заяви української сторони про нібито обстріли літака Ан-26 – абсолютна брехня. Під час другого заходу українського Ан-26, для запобігання можливої авіакатастрофи через зіткнення з щоглою вишки, співробітник підрозділу охорони бурової платформи подав 4 світлових сигналу з «сигнального» пістолета», – цитує агенція ТАСС співробітника російського Чорноморського флоту.

Раніше у середу міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що у Чорному морі був обстріляний транспортний літак Збройних сил України.

«1 лютого 2017 року під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацію бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак Військово-морських сил Збройних сил України Ан-26», – написав він у Facebook.

У результаті обстрілу літак зазнав ушкоджень, екіпаж не постраждав, додав міністр. За його словами, Ан-26 продовжив виконання польотного завдання.

Після повернення літака на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено 3-сантиметровий кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї, додав міністр оборони.

У 2014 році бурові установки й інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» було захоплене під час анексії Криму Росією.