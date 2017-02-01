БПП закликає силовиків оцінити заяви Шуфрича на російському телеканалі

Фракція «Блоку Петра Порошенка» закликає Верховну Раду і силовиків дати оцінку висловлюванням народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича в ефірі російського телеканалу.

«В той час, коли Російська Федерація після анексії Криму щодня на сході нашої держави вбиває українців, довела до гуманітарної загрози життя мирної Авдіївки, соратник Віктора Януковича Нестор Шуфрич на російському телеканалі безсоромно стверджує, що бомбардування РСЗВ «Град» та важкою артилерією Авдіївки – це провина української влади. Фракція партії «Блоку Петра Порошенка» пропонує штатним «спікерам» Кремля у парламенті скласти мандат народного депутата України і переїхати на постійне місце проживання, наприклад, до Ростова. Ми також закликаємо Верховну Раду та правоохоронні органи дати відповідну оцінку діям народного депутат України Нестора Шуфрича», – мовиться у заяві БПП, опублікованій 1 лютого.

31 січня в ефірі телеканалу «Россия 24» Нестор Шуфрич заявив, що в обстрілі Авдіївки Донецької області винна українська сторона.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

У березні 2014 році Росія анексувала український Крим.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».