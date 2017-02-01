Із Запоріжжя до Авдіївки відправили гуманітарну допомогу

Запорізькі підприємці упродовж доби зібрали 30 тонн гуманітарної допомоги для населення Авдіївки Донецької області, яку у середу відправили на Донбас. Серед зібраного 25 тонн різних продуктів тривалого зберігання та 5 тонн дизельного палива.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в акції взяли участь як представники бізнесу Запоріжжя, так і регіону. Підприємці, що працюють на комунальних ринках обласного центру, зібрали близько 2 тонн продуктів та 500 літрів пакованої води для населення Авдіївки.

Питання організації збору допомоги та її транспортування до Авдіївки взяла на себе обласна влада Запоріжжя.

«З наступного тижня ми так само формуємо другу колону на Авдіївку. Дуже багато підприємців відгукнулося на заклик допомогти. Ми овочів завантажили не багато – 2-3 тонни. Переважно ті продукти, які довгого зберігання і швидкі у приготуванні, а також вода. Відправляємо зимове дизельне пальне. Ми провели аналіз ситуації в області з всіма службами, і ми готові у випадку екстреної евакуації прийняти понад тисячу учнів шкіл. У нас готові лікарні та бази відпочинку у районі Азовського узбережжя, Бердянська і у Мелітополі. Ми практично готові, щоб прийняти евакуйованих, особливо молодь, школярів, щоб ті не припиняли заняття. На сьогодні розгорнутий штаб, і він розподіляє, кого області України будуть приймати», – зазначив голова Запорізької облдердадміністрації Костянтин Бриль.

Напередодні у Запоріжжі було створено міський штаб з надання допомоги мешканцям Авдіївки.

В облдержадміністрації повідомляють про готовність прийняти переселенців з Донбасу. Наразі у регіоні залишається 292 вільних місця для поселення, з них 172 – у модульному містечку у Запоріжжі.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.