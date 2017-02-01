Українська сторона продовжуватиме польоти над Чорним морем – ВМС

Українська сторона заперечує будь-які порушення під час польотів над Чорним морем і заявляє, що польоти будуть продовжені.

«Авіація ВМС України нічого не порушувала, тому польоти нашої, транспортної та іншої морської авіації будуть продовжені. Проводяться навчання військово-морських сил України, задіяні морська авіація, морська піхота, кораблі. Коректив у хід навчання внесено не буде, тому ми на своїй землі, це наша морська економічна зона», – заявив 1 лютого речник військово-морських сил України Олег Чубук в ефірі телеканалу «112 Україна».

Він прокоментував той факт, що у районі Одеського газового родовища екіпаж обстріляного українського літака Ан-26 виявив роботу російської радіолокаційної станції (РЛС) для наведення ракет.

«Зараз проводиться експертиза, яка також буде доведена до громадськості. Взагалі вона (РЛС – ред.) використовується для наведення ракет для протиповітряної оборони. Ну, там також і російські кораблі перебували буквально у районі вишок. Вони практично постійно перебувають на так званому «чергуванні», – зазначив Чубук.

Тим часом Міністерство оборони Росії висловило протест українському аташе через «небезпечний обліт українським Ан-26 російських бурових вишок».

Раніше у середу у штабі російського Чорноморського флоту відкинули звинувачення в обстрілі українського літака Ан-26. У штабі російського флоту зазначили, що літак здійснив два провокаційних польоти на низькій висоті над окупованими буровими вишками у Чорному морі.

1 лютого міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що у Чорному морі був обстріляний транспортний літак Збройних сил України.

У результаті обстрілу літак зазнав ушкоджень, екіпаж не постраждав, додав міністр. За його словами, Ан-26 продовжив виконання польотного завдання.

Степан Полторак зазначив, що екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі.

Після повернення літака на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено 3-сантиметровий кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї, додав міністр оборони.

У 2014 році бурові установки й інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» було захоплене під час анексії Криму Росією.