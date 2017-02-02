Савченко називає Порошенка «ворогом народу»

Позафракційний народний депутат Надією Савченко називає президента України «ворогом народу».

«Мій ворог той, хто ворог моєму народові, хто робить гірше жити кожній людині. Коли прості люди кажуть, що ми живемо гірше з кожним днем, так, я думаю, він – ворог народу», – заявила Савченко в інтерв’ю виданню «Новое время», опублікованому 1 лютого, відповідаючи на питання чи вважає вона президента Порошенка своїм ворогом.

Також вона вважає, що Україну можна виводити з кризи двома шляхами – шляхом Індіри Ганді та Йосипа Сталіна.

«Тобто, Україну може вивести лідер такого чи іншого типу. Для Індіри Ганді, для Ісуса Христа – для таких людей не було поганих чи хороших. Вони вважали, що говорити треба з кожною людиною, щоб вона зрозуміла. І, може, вона виправиться», – зазначила Надія Савченко.

У січні Надія Савченко заявила, що повернути Донбас під контроль України мирним шляхом можна у разі тимчасової відмови від прагнення повернути анексований Крим. Ця заява викликала хвилю критики.

Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді України вивести народного депутата Надію Савченко зі складу комітету. Вона вважає це рішення незаконним.

У грудні минулого року група народних депутатів уже пропонувала вилучити Савченко зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. З цією ініціативою депутати виступили після того, як стало відомо, що Савченко 7 грудня 2016 року таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Згодом Савченко заявила, що ця зустріч мала на меті посилити «мінський формат» мирних переговорів щодо Донбасу і зробити його дієвішим. Тоді рішення щодо вилучення Савченко з комітету оборони не ухвалили.

Згідно з регламентом, відкликання члена комітету здійснюється шляхом ухвалення постанови Верховної Ради.