Арешт обвинуваченого у вбивстві співробітника СБУ добровольця продовжили

У Дніпрі 1 лютого розпочався судовий розгляд справи колишнього бійця добровольчих підрозділів Дениса Гордєєва, якого обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ на блокпосту у Волновасі Донецької області у березні 2015 року. Слухання справи відбувається у Ленінському районному суді Дніпра.

Коментуючи початок судового процесу, Денис Гордєєв заявив, що «справа сфабрикована».

«Ця справа сфабрикована, вона хибна, вона помилкова, вона була відкрита на догоду певним особам, які вимагали це зробити. Чомусь за один день, 22 березня 2015 року, було опитано близько десяти свідків, було проведено понад десяток опізнань за фотокартками», – сказав Денис Гордєєв.

Сторона обвинувачення наполягає на провині Гордєєва. На судовому засіданні у середу прокурори вимагали продовження утримання під вартою обвинуваченого ще на два місяці. Суд цю вимогу задовольнив.

Наступне судове засідання заплановане на 13 лютого. У справі разом з Денисом Гордєєвим проходить ще четверо колишніх добровольців, двох із них у середу, за рішенням суду, відпустили на поруки, двох – лишили під вартою.

Колишнього бійця-добровольця Дениса Гордєєва звинувачують у тому, що у березні 2015 року він застрелив співробітника СБУ у Волновасі. Як заявив тоді народний депутат України Андрій Денисенко, вбивство було скоєне під час сутички із табельної зброї співробітника СБУ, «під час спроби з боку Гордєєва зупинити трафік «лівої» горілки, який іде з території Донецької і Луганської області, що виготовляється сепаратистами». Він зазначив, що той, хто скоїв вбивство має відповісти за законом, водночас треба подбати, щоб він також дав свідчення у правоохоронних органах «як головний свідок у справі фінансування «ДНР» і «ДНР» за участі окремих співробітників СБУ».

Тоді ж голова Служби Безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив високопосадовців Дніпропетровської облдержадміністрації у фінансуванні міжрегіонального бандитського угрупування.

За його словами, одним зі злочинів, нібито скоєних цією групою, є вбивство капітана СБУ Віктора Манзика, який намагався перекрити потік контрабанди з окупованих територій. Вбивцею капітана, за тодішньою інформацією СБУ, є Денис Гордєєв – помічник народного депутата з Дніпра Андрія Денисенка.